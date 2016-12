Wall Street - Stocks to watch del 7 maggio

NEW YORK, 7 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un rimbalzo in avvio dopo la caduta di ieri.

Ieri, il listino di New York è arrivato a perdere il 9%, probabilmente a causa dell'inserimento di un ordine errato da parte di un trader di CITIGROUP (C.N: Quotazione). La banca ha annunciato di aver avviato un'indagine sulla vicenda: nelle contrattazioni di after-hours Citi ha perso l'1,5%.

L'umore degli investitori potrebbe mutare dopo la pubblicazione del dato sulla creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti nel mese di aprile: le attese sono per un incremento di 200.000 buste paga, dopo la creazione di 162.000 posti a marzo. Il tasso di disoccupazione è visto stabile al 9,7%, mentre il salario orario medio è stimato in crescita dello 0,1%.

Attenzione all'evoluzione della crisi del debito della Grecia, in particolare ai rischi di contagio ad altri Paesi dell'area euro.

Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna 7,60 punti (+0,68%), il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza di 16,25 punti (+0,86%) e il contratto a giugno sul Dow Jones DJc1 sale di 61 punti (+0,58%).

I titoli in evidenza oggi:

* GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) guadagna l'1,9% nel pre-market: il Wall Street Journal ha scritto che gli avvocati della banca d'affari sono in trattative con la Sec per chiudere con una transazione l'indagine per frode.

* KRAFT FOODS KFT.N ha perso lo 0,7% nell'after-hours dopo i risultati trimestrali.