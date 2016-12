BORSA USA in rosso su vendite dettaglio e Grecia, male tlc

NEW YORK, 6 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in ribasso, depressi dai dati sulle vendite di aprile delle maggiore catene al dettaglio e delusi dalla scelta della Bce di non adottare misure ulteriori per arginare il rischio di contagio della crisi del debito della Grecia.

Il mese scorso, le vendite al dettaglio delle maggiori catene hanno registrato un aumento dello 0,5%, rispetto a stime che parlavano di crescita dell'1,7%. Tra i titoli delle società del comparto, Gap (GPS.N: Quotazione) perde oltre il 4%, Abercrombie & Fitch (ANF.N: Quotazione) cede oltre il 7%, Costco (COST.O: Quotazione) arretra di oltre tre punti percentuali e Aeropostale ARO.N del 5% circa.

Il listino di New York continua a risentire dei venti di bufera che soffiano dall'Europa, dove le borse inanellano ribassi dovuti ai timori che la crisi greca si stia diffondendo. Gli investitori sono rimasti delusi dall'annuncio che la Bce non ha discusso misure straordinarie, come l'acquisto di titoli del debito pubblico, per contenere il contagio.

Il settore degli operatori di tlc via cavo paga dazio all'attesa che l'authority Fdc stringa i controlli dopo che una sentenza ne ha garantito la competenza sulla banda larga. Sebbene la Fdc abbia assicurato che non graverà gli operatori con tariffe e vincoli eccessivi, i titoli sono in discesa: Comcast Corp (CMCSA.O: Quotazione) arretra di oltre il 4%, Time Warner Cable TWC.N di oltre il 7% e Cablevision Systems CVC.N dell'8% circa.

Fra i gruppi che hanno comunicato la trimestrale, la compagnia assicurativa Cigna (CI.N: Quotazione) balza del 5% circa.

Tra gli altri titoli in evidenza, Fidelity National Information Services (FIS.N: Quotazione) vola (oltre +16%): una fonte ha detto che l'operatore di private equity Blackstone Group (BX.N: Quotazione) (-4% circa) è in trattative per acquisirne il controllo. Blackstone avrebbe creato un consorzio con Thl Partners e Tpg Capital.