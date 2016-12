BORSA USA negativa, pesano vendite al dettaglio deludenti

NEW YORK, 6 maggio (Reuters) - Gli indici azionari Usa si muovono in territorio negativo intorno a metà mattinata, penalizzati dalle vendite al dettaglio più deboli del previsto e dalla mancanza di misure addizionali da parte della Banca centrale europea per impedire che la crisi debitoria si propaghi nella zona euro.

"Anche se i dati economici sui consumi sono migliorati e si vede molta gente nei negozi, non sembra che in aprile ci siano state grosse spese", commenta Tim Ghriskey di Solaris Asset Management a Bedford Hills, New York. "Questo mette in dubbio la forza dei consumi e la volontà di spendere".