Wall Street - Stocks to watch del 6 maggio

NEW YORK, 6 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

L'agenda macroeconomica prevede le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, viste scendere a 440.000 unità, e il dato sulla produttività nel primo trimestre, stimata in crescita del 2,5%, con un costo unitario della manodopera previsto in calo dello 0,7%.

Occhi puntati sull'evoluzione della crisi del debito in Grecia, con focus sui rischi di contagio all'intera area euro. L'attesa è per quanto dirà la Bce dopo l'annuncio sui tassi, che, secondo le attese, verranno confermati all'1%. L'istituto guidato da Jean-Claude Trichet è sotto pressione per dare segnali concreti di contenimento degli effetti della crisi greca. Sullo sfondo, l'esito del voto in Gran Bretagna.