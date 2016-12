BORSA USA in ribasso su timori Grecia, dati Usa forti

NEW YORK, 4 maggio (Reuters) - Wall Street è in ribasso dopo i dati macro Usa più forti delle attese e sui timori che il pacchetto di aiuti alla Grecia non sia sufficiente a evitare il contagio ad altri paesi europei.

Negli Usa il settore manifatturiero è cresciuto ad aprile al ritmo più veloce da quasi 6 anni, a marzo la spesa per costruzioni ha registrato il primo rialzo da ottobre.

In ribasso anche i titoli del settore energia sulla scia dei prezzi del greggio.

In Grecia lo sciopero dei dipendenti pubblici si oppone all'accordo raggiunto dal governo con l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale e gli investitori temono che Atene non sia in grado di imporre il piano di austerità.

"Non sappiamo se la Grecia sia in grado di portare a termine il piano. Ancora più importante: 'C'è il rischio che si diffonda?'. E' questa la domanda che preoccupa. Ricordiamoci che l'economia globale è ancora fragile e ha bisogno di sostegno da parte dei governi", dice Bruce Bittles, strategist di Robert W Baird & Co a Nashville, Tennessee.

Alle 16,55 il Dow Jones .DJI perde l'1,9% a 10.939, il Nasdaq il 2,7% a 2.431, lo S&P il 2% a 1.180.

Tra i titoli in evidenza: