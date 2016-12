Wall Street - Stocks to watch del 4 maggio

NEW YORK, 4 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

In Senato comincia l'iter del progetto di riforma del sistema finanziario, con il voto su una serie di emendamenti e l'esame di una questione procedurale chiave.

L'agenda macroeconomica prevede gli ordini all'industria di marzo, visti in calo dello 0,1%, e le promesse di vendita di immobili, stimate in crescita del 4%.

I titoli in evidenza oggi:

* PFIZER (PFE.N: Quotazione ) ha chiuso il trimestre con un utile per azione di 60 cent, meglio dei 53 cent attesi dagli analisti. Il colosso farmaceutico ha confermato la guidance sull'intero 2010. Il titolo Pfizer guadagna l'1,1% nel pre-market.

* MERCK & CO (MRK.N: Quotazione) ha archiviato il periodo con un utile per azione di 83 cent, superiore ai 75 cent stimati. Il gruppo farmaceutico ha detto di attendersi un eps 2010 compreso fra 3,27 e 3,41 dollari, mentre gli analisti prevedono un utile per azione di 3,41 dollari. Continua...