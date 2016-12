BORSA USA in calo, cade Goldman, ok Ual su fusione Continental

NEW YORK, 30 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in ribasso, depressi dalla notizia di un'indagine federale nei confronti di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ) e da un dato sul Pil del primo trimestre inferiore alle attese.

Goldman lascia sul terreno quasi dieci punti percentuali: la procura di New York ha avviato un'indagine nei confronti della banca d'affari, meno di due settimane dopo che la Sec aveva puntato il dito contro Goldman per una presunta frode sui derivati. Bank of America-Merrill Lynch, inoltre, ha tagliato il rating di Goldman a "neutral".