Wall Street - Stocks to watch del 28 aprile

NEW YORK, 28 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio in lieve rialzo sulla borsa Usa dopo le pesanti vendite della vigilia scattate sui downgrade di Grecia e Portogallo.

Mentre le preoccupazioni per la ristrutturazione del debito ellenico e per un effetto domino in altre economie della zona euro stanno fortemente condizionando l'andamento dei listini europei, gli investitori americani sono in attesa della conclusione in serata del meeting di politica monetaria della Fed.