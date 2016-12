Wall Street - Stocks to watch del 27 aprile

NEW YORK, 27 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'agenda macroeconomica prevede l'indice sul mercato immobiliare Case/Shiller di febbraio, visto in calo dello 0,1% su mese e in rialzo dell'1,2% tendenziale. In calendario anche il dato sulla fiducia dei consumatori di aprile, visto salire a 53,5.