Wall Street - Stocks to watch del 26 aprile

NEW YORK, 26 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street mostrano un lieve rialzo, preannunciando un'apertura cautamente positiva dei mercati finanziari americani che venerdì hanno segnato i massimi degli ultimi 19 mesi.

Il mondo finanziario continua a seguire lo svolgersi delle negoziazioni sul sostegno internazionale alla Grecia, uno dei temi che più contribuiscono all'incertezza di queste giornale. Il ministro delle Finanze di Atene ha detto ieri che gli aiuti arriveranno in tempo per evitare lo spettro del primo default sul debito sovrano della zona euro, ma i mercati si interrogano sull'eventuale necessità di aggiungere fondi ai 45 miliardi di euro già previsti per gli aiuti.