Wall Street - Stocks to watch del 23 aprile

NEW YORK, 23 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, preannunciando un'apertura positiva dei mercati finanziari americani.

L'aggiornamento sarà preceduto, alle 14,30, da quello sugli ordinativi di beni durevoli per il mese di marzo. Le attese sono per un incremento degli ordini rispetto al mese precedente, ma di entità inferiore rispetto all'incremento di febbraio su gennaio.

I titoli in evidenza oggi:

* SCHLUMBERGER (SLB.N: Quotazione ), leader mondiale dei servizi all'industria petrolifera, ha registrato un calo del 28% dell'utile trimestrale a 672 milioni di dollari, facendo comunque leggermente meglio delle stime degli analisti per i primi tre mesi dell'anno. La società si aspetta un quadro complessivo in miglioramento grazie alla ripresa delle quotazioni del greggio, soprattutto sui mercati extra-americani.

* XEROX (XRX.N: Quotazione) ha battuto ampiamente le stime degli analisti - già di per sé molto positive - sui risultati del primo trimestre. La società ha annunciato un utile per azione pari a 18 centesimi, contro i 13 centesimi previsti e più che triplicato dai 5 centesimi del primo trimestre 2009. Per l'intero anno fiscale, la società si dice ottimista. Continua...