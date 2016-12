BORSA USA in calo su timori Grecia, pesano trimestrali

NEW YORK, 22 aprile (Reuters) - Mattinata con il segno negativo per la borsa Usa, con le notizie dalla Grecia che contribuiscono a frenare la propensione al rischio.

Sul fronte corporate la trimestrale di Nokia NOK1V.HE (NOK.N: Quotazione ) e la revisione al ribasso delle stime di utili per una divisione chiave del gruppo hanno deluso gli investitori. Il titolo quotato negli Usa lascia sul terreno il 14% circa.

Scarsa la reazione del mercato ai dati macro che hanno evidenziato un calo delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Più attenzione invece alla crescita sopra le attese delle vendite di case, con l'indice dei costruttori immobiliari in rialzo dell'1,6%.

Tra i singoli titoli il produttore di chip Qualcomm (QCOM.O: Quotazione) ieri ha annunciato prospettive deboli per il trimestre in corso e l'intero anno, trascinando il titolo in ribasso di oltre il 7%.