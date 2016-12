Wall Street - Stocks to watch del 22 aprile

NEW YORK, 22 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, zavorrati dalle preoccupazioni per la situazione finanziaria greca.

Oggi l'Unione europea ha infatti reso noto che la Grecia, e anche l'Irlanda, hanno archiviato il 2009 con un deficit superiore a quanto era stato finora previsto.

Il settore bancario potrebbe essere inoltre messo sotto pressione dal discorso del presidente degli Stati Uniti Barack Obama a sostegno del progetto di riforma e supervisione dell'attività di Wall Street.

Contribuisce all'impostazione negativa dei futures anche la chiusura in ribasso delle borse asiatiche e in particolare di quella cinese, sulle misure per frenare l'aumento dei prezzi immobiliari.

Sul fronte macroeconomico Usa, sono attesi per oggi i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione (previste in calo la settimana scorsa a 455.000 da 484.000), sulle vendite di case esistenti in marzo (previsto un incremento a 5,28 milioni da 5,02), sui prezzi alla produzione di marzo e sulla fiducia dei consumatori ad aprile.

Quella di oggi sarà anche una giornata densa di trimestrali, con i risultati di Microsoft MSFT.N, The Hershey (HSY: Quotazione), Amazon.com (AMZN.O: Quotazione), American Express (AXP: Quotazione).

Attorno alle 14,05 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 cede lo 0,46%, il derivato sul Nasdaq NDc1 perde lo 0,51%, mentre il contratto a giugno sul Dow Jones DJc1 lascia sul terreno lo 0,27%.

I titoli in evidenza oggi: