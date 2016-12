Wall Street - Stocks to watch del 20 aprile

NEW YORK, 20 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono al rialzo sostenuti dai buoni risultati di Goldman Sachs e sull'attesa per quelli di Apple.

Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ) ha archiviato il primo trimestre con un utile per azione a 5,59 dollari, sopra le attese degli analisti che avevano previsto un eps di 4,01 dollari. Dopo il crollo di venerdì sulla scia delle accuse di frode della Sec, ieri il titolo ha recuperato e oggi si muove al rialzo nel preborsa.

Se dal punto di vista macroeconomico oggi non sono previsti dati rilevanti, la giornata è densa di trimestrali: dopo quelle di Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione ) e Coca-Cola (KO.N: Quotazione ), già pubblicate, sarà la volta di Apple (AAPL.O: Quotazione ) e Yahoo (YHOO.O: Quotazione ).

Il petrolio è in rialzo, poco sotto gli 85 dollari al barile, in recupero dai minimi di tre settimane grazie alla riapertura parziale del traffico aereo europeo e al conseguente incremento della domanda di carburante.

I titoli in evidenza oggi:

* JOHNSON & JOHNSON (JNJ.N: Quotazione) ha annunciato un utile per azione pari a 1,62 dollari e a 1,29 dollari escluse le poste straordinarie. Le stime degli analisti erano per un eps a 1,27 dollari. Le vendite sono aumentate del 4%, a 15,6 miliardi, in linea con le attese.