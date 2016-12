BORSA USA in calo su Goldman, pesanti Google, BofA e GE

NEW YORK, 16 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso ribasso, affossati dalla notizia che Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ) è stata accusata di frode dalla Sec.

Il titolo della banca d'affari perde oltre l'11%, dopo essere arrivato a cedere oltre il 15%. Goldman è stata messa nel mirino dall'autorità di vigilanza sui mercati per una presunta frode effettuata attraverso derivati legati ai mutui subprime. La banca d'affari ha respinto le accuse, definendole senza fondamento.

La notizia ha piegato le gambe a un mercato che era già tramortito da alcune trimestrali non convincenti. In particolare, i risultati di Google (GOOG.O: Quotazione) sono stati accolti con delusione perché, sebbene positivi, non hanno sorpreso: il titolo della società del motore di ricerca cede oltre sei punti percentuali.