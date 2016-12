Wall Street - Stocks to watch del 14 aprile

NEW YORK, 14 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio in rialzo dopo i risultati migliori delle attese di Intel (INTC.O: Quotazione ), ieri sera, e di quelli appena annunciati da Jp Morgan (JPM: Quotazione ).

Dopo i numeri di Alcoa (AA.N: Quotazione ), che ieri ha aperto la stagione delle trimestrali, il mercato aspettava con particolare interesse i risultati dei due colossi per avere nuove indicazioni sull'andamento del comparto tecnologico e bancario.

Per Jp Morgan gli analisti parlano di ottimi risultati evidenziando, in particolare, il forte andamento dell'investment banking.

Sul fronte macroeconomico il focus sarà sui prezzi al consumo e sulle vendite al dettaglio di marzo, entrambi attesi per le 14,30.

In arrivo in serata in Beige Book, il rapporto periodico della Fed sullo stato dell'economia, ma l'appuntamento centrale della giornata è la testimonianza del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke a Washington alla commissione Economia congiunta del Congresso.