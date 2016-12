BORSA USA cede su dati disoccupazione Usa, timori Grecia

NEW YORK, 8 aprile (Reuters) - Wall Street è in calo nella prima parte di seduta, con l'umore degli investitori intaccato dall'inatteso aumento nel numero di richieste di sussidi di disoccupazione della scorsa settimana. Non aiuta il perdurare di un clima negativo intorno alla questione del debito greco, da qualche giorno tornata in primo piano sui mercati internazionali.