BORSA USA prosegue in ribasso su Grecia, male banche ed energia

NEW YORK, 7 aprile (Reuters) - L'azionario americano continua a scambiare in ribasso, appesantito dal perdurare dei dubbi - nonostante le rassicurazioni di diversi soggetti istituzionali europei - circa la soluzione del problema del debito greco. Il clima di incertezza ha invece favorito il buon risultato dell'asta da 21 miliardi di dollari del Treasury a scadenza decennale, tenutasi pochi minuti fa.

Vanno male i titoli finanziari, con l'indice bancario Kbw , in rialzo per quattro sedute consecutive, in ritracciamento. Ma anche l'energia è uno dei comparti più venduti, visto il ripiego delle quotazioni del greggio CLc1 dopo il rally dei giorni scorsi e l'aggiornamento sulle scorte che ha sorpreso rispetto alle attese.