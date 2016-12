BORSA USA debole dopo dati, ma aiuta settore energia

NEW YORK, 30 marzo (Reuters) - La borsa Usa è da piatta a lieve calo dopo i dati deboli sull'occupazione e sulla produzione e dopo il downgrade di Moody's su cinque banche greche.

Giocano in positivo i titoli del settore energia, trascinati dal greggio salito a un massimo sopra quota 83 dollari.

I dati Adp hanno evidenziato 23.000 occupati in meno questo mese, rispetto ad attese per 40.000 in più.