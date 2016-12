BORSA USA poco mossa, volatile a causa bassi volumi

I titoli finanziari hanno messo sotto pressione lo S&P 500, con Bank of America (BAC.N: Quotazione ) in calo dell'1,4%.

Google Inc (GOOG.O: Quotazione) ha detto che i suoi servizi mobili in Cina sembra siano stati parzialmente bloccati per due giorni, mentre le ricerche sul sito in lingua cinese sono diventate erratiche. Siamo a circa una settimana da quando la società ha chiuso il portale in Cina e lo ha aperto a Hong Kong.