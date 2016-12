Wall Street - Stocks to watch del 30 marzo

NEW YORK, 30 marzo (Reuters) - I futures sugli indici della borsa Usa sono in leggero rialzo, indicando un'apertura positiva, grazie a un rally delle materie prime ispirato dal dollaro debole e da dati macro positivi.

I dati Usa di ieri hanno evidenziato una spesa per consumi salita per il quinto mese consecutivo. La spesa rappresenta normalmente il 70% circa dell'attività economica negli Usa.

Le cifre chiave sul mercato del lavoro sono previste per venerdì. Le previsioni sono per 190.000 nuovi occupati in marzo, ma gli investitori dovranno avere abbastanza coraggio da scommettere in anticipo, perchè venerdì i mercati sono chiusi per festività.