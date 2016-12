BORSA USA in rialzo su window dressing, settore energia

NEW YORK, 29 marzo (Reuters) - Gli indici della borsa Usa sono in rialzo con le società del settore energia sulla scia del greggio e gli investitori che acquistano le migliori del listino, in vista della fine del trimestre.

Gli investitori cercano anche azioni nel settore industriale. Le azioni Caterpillar (CAT.N: Quotazione) salgono dell'1,6% a 63,45 dollari. "Quello che vediamo è un ribilanciamento del portafoglio dei gestori per la fine del trimestre", dice Fred Dickson, capo strategist di D.A. Davidson & Co a Lake Oswego, in Oregon. "Non è un brutto modo per iniziare la settimana" prima di Pasqua.