BORSA USA prosegue positiva su Grecia, bene energia, giù Ford

NEW YORK, 29 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono positivi, beneficiando dell'onda lunga di ottimismo generata la settimana scorsa dall'intervento dei Paesi della zona euro a supporto della Grecia.

Fra i titoli in evidenza, Ford Motor (F.N: Quotazione) è in calo dopo aver ceduto Volvo alla cinese Geely per 1,8 miliardi di dollari.