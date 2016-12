BORSA USA in calo su taglio rating Portogallo e asta treasuries

NEW YORK, 24 marzo (Reuters) - Wall Street si muove al ribasso, risentendo del downgrade di Fitch sul Portogallo.

Il taglio del rating del Portogallo ha scosso i mercati europei, già sotto tensione per i problemi della Grecia, ripercuotendosi anche sull'azionario americano.

I contrastati dati macroeconomici di oggi non hanno suggerito una direzione agli indici. A fronte dei deludenti numeri sulle vendite di nuove case, scese a febbraio ai minimi storici, i dati sui nuovi ordinativi dei beni durevoli hanno mostrato una crescita per il terzo mese consecutivo.

BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) avanza del 2,45%, a 17,54 dollari, dopo aver annunciato che metterà sul piatto 3 miliardi di dollari per sopperire ai mancati pagamenti di 45.000 proprietari in difficoltà con i mutui, evitando così i pignoramenti di abitazioni il cui valore è già sceso già sotto l'ammontare dovuto.