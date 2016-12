BORSA USA imbocca direzione positiva, corrono Caterpillar, Kraft

NEW YORK, 23 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sembrano prendere con più convinzione il sentiero della crescita, dopo un avvio all'insegna dell'incertezza. Il calo inferiore alle attese dei prezzi delle case esistenti nel mese di febbraio sembra avere infuso ai mercati una certa intonazione positiva.

Continua però la debolezza, evidente fin dalle prime battute, dei farmaceutici, su cui pesa l'approvazione definitiva della riforma sanitaria a Washington. Cedono oltre un punto sia l'indice Morgan Stanley Healthcare Payor .HMO che i titoli di alcuni big legati al settore come Centene Corp (CNC.N: Quotazione ), assicurazione specializzata in piani sanitari, Cigna Corp (CI.N: Quotazione ), Health Net HNT.N.

Il miglioramento del target price di Caterpillar (CAT.N: Quotazione ) da parte di Wells Fargo tonifica il titolo del costruttore di macchinari e di tutto il Dow Jones, in cui si distingue anche il +2% di Kraft KFT.N.

Nel Nasdaq vola con rialzi del 19% Integrated Silicon Solutions ISSI.O, dopo aver migliorato la guidance per il secondo trimestre dopo la chiusura dei mercati di ieri.

"Direi che è in corso una discreta corrente rialzista, con l'avvicinarsi della fine del trimestre. C'è l'attesa di forti risultati trimestrali", ha detto Fred Dickson, chief market strategist di DA Davidson & Co in Lake Oswego, Oregon.