Borsa Usa contrastata dopo dati, risultati societari

L'indice della Fed di Filadelfia ha evidenziato attività industriale in crescita oltre le attese a marzo, ma un calo dei nuovi ordini. I prezzi al consumo di febbraio piatti, sostengono la politica della Fed di tassi bassi per un periodo prolungato. I disoccupati settimanali sono scesi.

"Gli utili continuano a essere positivi. E, in mancanza di pressioni sul fronte inflazione, non c'è nulla che impedisca al mercato di salire ancora", dice Carl Birkelbach, presidente di Birkelbach Investment Securities a Chicago.

I timori sulla situazione in Grecia spingono gli investitori alla cautela, dopo che il primo ministro ha detto che il paese non sarà in grado di fare i tagli previsti al deficit a meno che non abbia a disposizione credito a costi contenuti e che preferirebbe non ricorrere al Fondo Monetario Internazionale.