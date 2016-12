Borsa Usa poco mossa, pesano dati macro,bene Nike dopo trimestre

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - Borsa Usa poco mossa nella prima parte della seduta, con Dow Jones e Nasdaq in lieve rialzo e S&P piatto dopo i dati deboli della Philadelphia Federal Reserve sui nuovi ordini di marzo nella regione medio-atlantica.

Sempre oggi le richieste settimanali di sussidi per la disoccupazione sono scese meno del previsto e i prezzi al consumo di febbraio sono rimasti stabili.

"In qualsiasi ripresa economica vedrai segnali di debolezza, ed eccoli qui" nei dati della Philadelphia Fed, osserva Tim Ghriskey di Solaris Asset Management a Bedford Hills, New York. "Questo è uno di quei dati che segnalano cautela e dicono che non siamo certamente fuori dal guado".