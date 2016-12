Borsa Usa migliora leggermente dopo conferma S&P su Grecia

NEW YORK, 16 marzo (Reuters) - Migliorano fino a portarsi sui massimi di seduta gli indici della borsa Usa grazie alla decisione di Standard & Poor's di confermare la propria valutazione sul rating greco, contestualmente rimosso dalla lista di rating watch.

L'istituto centrale dovrebbe optare per il mantenimento dell'attuale status quo di politica monetaria con tassi di riferimento prossimi allo zero. A parere degli analisti è probabile un nuovo riferimento alle condizioni di elevata disoccupazione e scarsa pressione sui prezzi al consumo che permettono di mantenere tassi "eccezionalmente bassi" per "un periodo prolungato".