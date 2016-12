Borsa Usa debole, pesa Cina, occhi su riforma settore finanza

NEW YORK, 15 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è debole con gli investitori preoccupati che il governo cinese possa mettere in atto una politica restrittiva sul fronte creditizio, rischiando di rallentare la ripresa dell'economia globale, e guarda al progetto di legge di riforma del settore finanziario.

La borsa di Shanghai ha segnato il minimo di chiusura delle ultime cinque settimane sulle attese per restrizioni del credito dopo i dati dell'inflazione superiori alle attese.

China Finance Online (JRJC.O: Quotazione ) perde il 2% circa. Ieri il premier cinese Wen Jiabao ha detto che sarebbe difficile per la Cina promuovere una rapida crescita e "... gestire le aspettative di inflazione nello stesso tempo".

"Il fatto che la Cina faccia queste mosse è un segnale che l'economia è più forte, ma nel breve termine ci sono preoccupazioni che la situazione non sia ancora abbastanza forte per sopportare misure del genere", dice John Massey, gestore di SunAmerica Asset Management a Jersey City, nel New Jersey.