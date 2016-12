Borsa Usa in calo, pesano timori su stretta Cina, banche deboli

NEW YORK, 15 marzo (Reuters) - Borsa Usa in calo sui persistenti timori di una nuova stretta sul credito da parte della Cina, che potrebbe ostacolare la ripresa dell'economia mondiale.

Soffrono i titoli bancari, con l'indice KBW in calo di circa l'1% in un clima di cautela in attesa delle proposte sulla nuova normativa finanziaria che più tardi saranno presentate dal senatore Christopher Dodd, presidente della Commissione bancaria. JPMorgan Chase (JPM.N: Quotazione) cede lo 0,8%.