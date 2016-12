BORSA USA poco mossa dopo delusione fiducia consumatori

NEW YORK, 12 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso a poco più di un'ora dall'apertura. Dopo un'apertura in lieve rialzo, alimentata dai buoni dati sulle vendite al dettaglio nel mese di febbraio, la piazza newyorchese ha azzerato i guadagni in seguito alla delusione degli investitori per l'aggiornamento sull'indice di fiducia dei consumatori.