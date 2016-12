Wall Street - Stocks to watch del 12 marzo

NEW YORK, 12 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici. L'agenda prevede le vendite al dettaglio di febbraio, stimate in calo dello 0,2% (+0,1% al netto del settore automobilistico), e l'indice Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori di marzo, visto stabile a 73,6. In calendario anche le scorte alle imprese di gennaio, stimate in rialzo dello 0,2%.