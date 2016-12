Wall Street - Stocks to watch del 10 marzo

NEW YORK, 10 marzo (Reuters) - I futures sugli indici della borsa Usa segnalano un avvio in lieve progresso in una seduta vivacizzata sul fronte macro dal rialzo delle stime degli economisti sulla crescita 2010 e sul lato aziendale da alcune operazioni di M&A.

Per il terzo mese consecutivo gli economisti hanno rivisto al rialzo in marzo le stime sulla crescita Usa per il 2010 al 3,1% anche se hanno limato quelle per il 2011 al 3%.

Il prezzo del greggio è stabile poco sotto gli 82 dollari al barile dopo che l'aumento delle importazioni cinesi ha controbilanciato l'effetto della crescita delle scorte.

Alle 13,30 italiane il futures sul Dow Jones DJc1 sale dello 0,12%, quello sul Nasdaq NDc1 dello 0,20%, il derivato sull'S&P 500 SPc1 è invariato.

Ieri Dow Jones e S&P 500 hanno chiuso in lieve rialzo rispettivamente dello 0,11% e dello 0,17%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,36%.

I titoli in evidenza oggi:

* FACET BIOTECH FACT.O sarà acquistata da ABBOTT LABORATORIES (ABT.N: Quotazione) per 27 dollari per azione, prezzo ben più alto di quello proposto per l'offerta, non andata in porto, da parte di BIOGEN IDEC (BIIB.O: Quotazione). Il titolo Facet a Francoforte balza del 56%.