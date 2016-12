BORSA USA in lieve rialzo in anniversario minimi mercato

NEW YORK, 9 marzo (Reuters) - La borsa Usa si muove in marginale rialzo nell'anniversario dei minimi toccati dai mercati durante la recessione.

"Quest'anno si è visto uno dei più potenti rally della storia e con i guadagni che abbiamo avuto di recente ha senso che ci muoviamo in laterale per un po'", commenta Phil Orlando di Federated Investors a New York.