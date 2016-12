Wall Street - Stocks to watch del 9 marzo

NEW YORK, 9 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato calo, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

In assenza di indicatori macroeconomici e risultati trimestrali di peso in agenda, si profila un'altra giornata di transizione.

* Secondo quanto scrive il Financial Times, MARSH & MCLENNAN COS INC (MMC.N: Quotazione) ha messo in vendita la società di consulenza in materia di sicurezza Kroll, puntando a ricavare dall'operazione 1,3 miliardi di dollari. Il quotidiano scrive che diversi operatori di private equity - fra cui Carlyle, Apax e General Atlantic - hanno presentato offerte. Anche BC Partners sarebbe interessata. Continua...