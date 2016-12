BORSA USA in rialzo dopo dati Adp su occupazione e indice Ism

NEW YORK, 3 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in rialzo dopo che i dati Adp hanno mostrato un rallentamento della perdita di posti di lavoro e che l'indice Ism sui servizi ha toccato il massimo degli ultimi due anni.

L'indice Ism non manifatturiero a febbraio ha battuto le attese, attestandosi a 53, il massimo da dicembre 2007. A gennaio l'indice era pari a 50,5.

Pfizer Inc (PFE.N: Quotazione), secondo fonti vicine alla situazione, dovrebbe presentare questa settimana un'offerta da 4 miliardi di dollari per la tedesca Ratiopharm GmbH, contro le offerte di Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA.TA: Quotazione) TEVA.O e Actavis.