BORSA USA in rialzo su attività M&A, balza biotech, corre Aig

NEW YORK, 1 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street consolidano i rialzi, sostenuti dall'attesa di un intervento concertato europeo per tamponare la crisi del debito della Grecia e da una serie di operazioni di M&A.

American International Group (AIG.N: Quotazione ) balza di oltre sei punti percentuali dopo aver venduto a Prudential (PRU.L: Quotazione ) le attività nel settore Vita in Asia per 35,5 miliardi di dollari.

Indicazioni contrastanti dai dati macroeconomici: l'indice Ism a febbraio è risultato inferiore alle attese, ma con una componente dell'occupazione confortante. Inoltre, la spesa per consumi a gennaio è aumentata meno di quanto ci si attendesse.

Fra gli altri titoli in evidenza, Millipore MIL.N balza dell'11% circa dopo che la tedesca Merck (MRCG.DE: Quotazione) ne ha annunciato l'acquisizione per circa 6 miliardi di dollari in contanti.