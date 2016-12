BORSA USA in calo su dati macro, Coca Cola Enterprises a +33,6%

NEW YORK, 25 febbraio (Reuters) - Wall Street ha registrato il maggiore calo giornaliero in tre settimane sulla scia di dati macro deboli, con le richieste di sussidi di disoccupazione in deciso aumento. Non ha inoltre aiutato l'ammonimento alla Grecia di alcune agenzie di rating che hanno aperto la strada a ulteriori tagli di giudizio sul debito sovrano del Paese, risvegliando le preoccupazioni sullo stato dei conti pubblici di diversi membri della zona euro.

I più pesanti sui panieri sono stati i titoli industriali e finanziari con il produttore di equipaggiamento pesante Caterpillar (CAT.N: Quotazione) in flessione del 2,3% a 55,65 dollari e Jp Morgan Chase (JPM.N: Quotazione) a -2% a 40,05.

"Credo che vedremo qualche preoccupazione (sulla debole ripresa economica) tornare in superficie sui mercati", commenta Steve Goldman, strategist di Weeden & Co a Greenwich, in Connecticut.

Il Dow Jones .DJI cede intorno alle 19,00 l'1,45%, lo Standard & Poor's 500 .SPX l'1,31%, il Nasdaq .IXIC l'1,37%.

Coca-Cola (KO.N: Quotazione) ha contribuito alla discesa del Dow, perdendo circa il 4,2%, dopo aver annunciato l'intenzione di comprare le attività nordamericane della controllata Coca-Cola Enterprises CCE.N per 13 miliardi di dollari, una notizia che ha spinto l'imbottigliatore americano in rialzo del 33,6% a 25,63 dollari.

Chevron (CVX.N: Quotazione) ha perso l'1,3% a 71,40 sulla flessione di oltre il 3% dei prezzi del greggio.

Al centro dell'attenzione anche i titoli legati alle assicurazioni sanitarie in coincidenza con l'apertura di un summit a Washington sulla riforma sanitaria a cui parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti Barack Obama.