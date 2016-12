BORSA USA ai minimi a metà seduta, pesa calo fiducia consumatori

NEW YORK, 23 febbraio (Reuters) - La Borsa Usa si conferma in calo, scivolando sui minimi di giornata al giro di boa di metà seduta. Sul mercato azionario continua a pesare il dato sulla fiducia dei consumatori americani, scesa nettamente oltre le previsioni in febbraio alimentando i dubbi degli investitori sullo spessore della ripresa economica Usa.