BORSA USA poco mossa, Fed e Grecia controbilanciano M&A

NEW YORK, 22 febbraio (Reuters) - La borsa Usa è sostanzialmente piatta negli scambi di metà mattinata, con i mercati che continuano a soppesare le implicazioni della decisione della Federal Reserve di alzare il tasso di sconto, mentre in Europa restano irrisolti i problemi di debito della Grecia.

Questi fattori contribuiscono a offuscare l'acquisizione di Smith International SII.N da parte di Schlumberger (SLB.N: Quotazione) per 11,34 miliardi di dollari in azioni e gli utili migliori delle attese di Lowe's Co (LOW.N: Quotazione).