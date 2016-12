Wall Street - Stocks to watch del 22 febbraio

NEW YORK, 22 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street segnalano una partenza positiva della borsa Usa, all'indomani dell'appello domenicale di cinque ex ministri del Tesoro americano nei confronti del Congresso, affinché sia proibito, alle banche che ricevono aiuti di Stato, di svolgere attività speculative non legate ai servizi bancari.

Venerdì le autorità di mercato hanno chiuso quattro banche in difficoltà finanziaria, portando il totale dall'inizio dell'anno a 20.

L'agenda macroeconomica vede oggi l'asta dei Tresuries a 30 anni e l'aggiornamento dell'indice della Federal Reserve di Chicago sull'attività economica nazionale per il mese di gennaio.

Sul fronte corporate, tra le trimestrali principali dell' indice S&P500 ci sono quelle di Constellation Energy Group CEG, Nordstrom (JWN.N: Quotazione) e Cabot Oil & Gas (COG.N: Quotazione).

Attorno alle 13,30 italiane, il futures a marzo sullo S&P 500 SPc1 sale dello 0,36%, il derivato sul Nasdaq NDc1 guadagna lo 0,38% e quello sul Dow Jones DJc1 lo 0,18%.

I titoli in evidenza oggi:

* SMITH INTERNATIONAL SII.N sale dell'8% nel pre-borsa in seguito all'annuncio del suo acquisto per 11,34 miliardi di dollari da parte di SCHLUMBERGER (SLB.N: Quotazione), un'operazione regolata interamente in azioni che porterà il leader mondiale dei servizi petroliferi a un fatturato doppio rispetto al più vicino rivale.