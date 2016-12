Wall Street - Stocks to watch del 16 febbraio

NEW YORK, 16 febbraio (Reuters) - Le indicazioni per i derivati di Wall Street restano rialziste dopo la vacanza del Presidents' Day, ma il guadagno si riduce dopo le 13 in sintonia con un indebolimento dei mercati europei.

In una giornata non ricca di risultati societari di primo piano l'attenzione si potrebbe concentrare sulle banche, in scia al rialzo europeo del settore trainato dalla brillante performance della big britannica Barclays (BARC.L: Quotazione) dopo utili maggiori delle attese.

Sul fronte macro statunitense si guarderà, tra altri, all'Empire State Manufacturing Survey di febbraio - atteso a 18 da 15,92 di gennaio - ma sullo sfondo domina la riunione dell'Ecofin che affronta il tema spinoso della crisi greca. Il dollaro, sostenuto nei giorni scorsi dal timore di una implosione mediterranea, oggi riduce il vantaggio sulla valuta europea che alle 13,40 italiane viaggia a 1,3636 dollari.

Tra le trimestrali, unico titolo del Dow in calendario oggi è il colosso farmaceutico MERCK (MRK.N: Quotazione), che per il quarto trimestre ha annunciato un Eps ex straordinarie di 0,79 dollari, in linea con le attese.

Intorno alle 13,40 il futures sullo S&P 500 SPc1 avanza dello 0,14%, quello sul Dow Jones DJc1 è +0,12%, quello sul Nasdaq 100 NDc1 guadagna 0,21%.

I titoli in evidenza oggi:

* BARCLAYS (BCS.N: Quotazione) avanza del 10% nel preborsa Usa.