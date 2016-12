Wall Street - Stocks to watch del 10 febbraio

NEW YORK, 10 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street mostrano un buon rialzo a meno di due ore dall'apertura, lasciando vedere una partenza positiva dei mercati americani.

Da fonti vicine al governo tedesco è arrivata la conferma, su cui hanno ampiamente scommesso ieri i mercati, di un accordo in linea di principio su un intervento degli esecutivi Ue a favore della Grecia, in balia della fragilità dei propri conti pubblici. La decisione, ha però precisato la fonte tedesca, non è ancora stata presa.