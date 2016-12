BORSA USA incerta tra molti upgrade e timori sul debito europeo

NEW YORK, 8 febbraio (Reuters) - A Wall Street il Nasdaq e lo S&P 500 si muovono intorno alla parità, mentre è in lieve calo il Dow Jones, con alcuni upgrade che spingono una serie di titoli importanti che non riescono però a ribaltare il tono generale, condizionato dai persistenti timori sul debito sovrano di alcuni paesi dell'area euro.