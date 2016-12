BORSA USA negativa dopo Ism servizi, giù Pfizer, sale McDonald's

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in moderato ribasso, penalizzati da alcune trimestrali deludenti e da un dato macroeconomico inferiore alle attese, l'indice Ism servizi di gennaio che si è attestato a 50,5, sotto la previsione di 51.

L'umore degli investitori risente, in particolare, dei risultati di Pfizer (PFE.N: Quotazione ): la casa farmaceutica cede quasi tre punti percentuali.

Male le compagnie assicurative specializzate in polizze sulla salute, colpite da un ritorno in auge dei timori per le politiche dell'amministrazione Obama sulla sanità: Cigna Corp (CI.N: Quotazione) arretra del 2% circa e UnitedHealth (UNH.N: Quotazione) del 2,6% circa.