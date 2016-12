Wall Street - Stocks to watch del 3 febbraio

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione dell'indagine di Automatic Data Processing (Adp) sul mercato del lavoro a gennaio: le attese sono per una perdita di 30.000 posti, dopo l'emorragia di 84.000 di dicembre. Tradizionalmente, il report di Adp fornisce un'indicazione sul dato ufficiale sull'occupazione, in agenda venerdì prossimo.

In calendario anche l'indice Ism servizi di gennaio, visto salire a 51.

Piuttosto denso l'elenco delle trimestrali: a mercati chiusi toccherà a CISCO SYSTEMS (CSCO.O: Quotazione ), considerato un barometro dell'andamento delle spese aziendali in tecnologie.

I titoli in evidenza oggi:

* PFIZER INC (PFE.N: Quotazione) perde l'1,9% nel pre-market dopo aver registrato un utile per azione trimestrale di 49 cent, un cent sotto le stime. Il colosso farmaceutico ha detto di attendersi per il 2010 un eps compreso fra 2,10 e 2,20 dollari, contro previsioni degli analisti di 2,27 dollari.