Wall Street - Stocks to watch del 2 febbraio

NEW YORK, 2 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono leggermente positivi, facendo presagire un avvio in lieve rialzo a Wall Street.

Sul fronte macro ci sono diversi appuntamenti quest'oggi: le vendite immobiliari in corso dicembre alle 16,00 e le vendite dei veicoli a gennaio. In realtà i riflettori degli investitori sono puntati sui dati più importanti relativi al mercato del lavoro per il mese di gennaio, attesi venerdì prossimo.