BORSA USA, indici rimbalzano dopo dai Ism e risultati Exxon

NEW YORK, 1 febbraio (Reuters) - A Wall Street indici in rialzo dopo un mese di gennaio fra i peggiori da un anno, grazie al balzo dei dati del settore manifatturiero, che hanno evidenziato un'espansione maggiore da sei anni, e con Exxon Mobil Corp (XOM.N: Quotazione ) che ha annunciato risultati trimestrali sopra le stime.

Positive le azioni delle società attive nei materiali industriali a seguito dei forti dati Ism, come Alcoa (AA.N: Quotazione) in crescita del 3,5% a 13,17 dollari e Us Steel Corp (X.N: Quotazione) in salita del 4,5% a 46,41 dollari.