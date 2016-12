BORSA USA in netto calo, pesanti Qualcomm e Motorola, ok P&G

NEW YORK, 28 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso ribasso, penalizzati dagli outlook negativi di alcune società tecnologiche e dalle preoccupazioni sulla salute dell'economia globale, alimentate dalla situazione della Grecia.

Un allarme lanciato da S&P sul settore bancario britannico ha fatto schizzare alle stelle il nervosismo dei mercati europei, già prostrati dai timori per il debito della Grecia. I mercati temono che Atene non riesca a far fronte agli impegni, ricorrendo al default, paure che hanno messo sotto pressioni gli asset maggiormente rischiosi.