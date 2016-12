BORSA USA tonica dopo fiducia consumatori, ok Apple e Travelers

NEW YORK, 26 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street accelerano, sostenuti da un indicatore sulla fiducia dei consumatori che ha rilanciato l'ottimismo sulla ripresa economica.

Gli investitori hanno accolto con entusiamo i risultati trimestrali di Apple (AAPL.O: Quotazione ), che balza del 5% circa, e Travelers Cos (TRV.N: Quotazione ), in rialzo del 4% circa.

Partito in rosso, il listino di New York ha cambiato marcia dopo la pubblicazione del dato sulla fiducia dei consumatori, che a gennaio è salita per il terzo mese consecutivo, toccando il massimo dal settembre 2008.